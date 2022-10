POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter-Roller

Warendorf (ots) - Am Samstag, 22.10.2022, gegen 19:15 Uhr, befuhr eine 90-jährige Oelderin mit ihrem Pedelec die Ennigerloher Straße in Oelde stadtauswärts. Dabei stieß sie gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und stürzte. Die Frau verletzte sich dabei. Die Verletzung wurde in einem Krankenhaus behandelt, in das sie mit einem Rettungswagen gebracht wurde. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

