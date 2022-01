Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Festnahme mit Unterstützung von Diensthund "Theo": Beschuldigter in U-Haft

Unna (ots)

Nachdem die Polizei mit der Unterstützung von Diensthund "Theo" am Freitag (31.12.) gegen 03.10 Uhr einen 48-Jährigen nach einem Einbruch in ein Fotoatelier in der Bahnhofstraße in Unna festgenommen hat, ist der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einem Haftrichter am Amtsgericht Unna vorgeführt worden. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Unnaer, der wegen diverser Eigentumsdelikte schon polizeilich in Erscheinung getreten ist, befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt.

