Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Zwei Jugendliche bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Bereits am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, ereignete sich bei Bad Mergentheim ein Unfall, bei dem zwei 15-jährige Radfahrer verletzt wurde. Da eine beteiligte Person nach dem Unfall einfach weiterfuhr, sucht das Polizeirevier Bad Mergentheim nun nach Zeugen. Die beiden Verletzten waren zusammen mit einem weiteren jugendlichen Radfahrer auf der Igersheimer Straße in Richtung Igersheim unterwegs und befanden sich gerade an der Brücke unterhalb der Bundesstraße 19 als sie von einem weißen Fahrzeug, vermutlich Opel, überholt wurden. Da ein dunkler Mercedes-Benz entgegenkam, lenkte die Person am Steuer des weißen Fahrzeugs vermutlich zu früh nach rechts. Der vorausfahrende 15-Jährige bremste sein Rad deshalb abrupt ab, weshalb die hinterherfahrende 15-Jährige auffuhr und beide Jugendlichen stürzten. Der dritte Radfahrer blieb unverletzt. Während die Person am Steuer des Mercedes sich kurz nach den Verletzten erkundigte, fuhr der weiße Pkw einfach weiter. Die Verletzungen des Jugendlichen waren so schwer, dass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht die Person am Steuer des dunklen Mercedes-Benz und weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem weißen Fahrzeug machen können. Hinweise gehen an die Telefonnummer 07931 54990.

Lauda-Könighofen: Verfolgung über mehrere hundert Meter

Die Ausdauer eines Polizeibeamten war am Mittwochabend bei der Verfolgung eines Mannes im Bereich der Eisenbahnstraße in Lauda-Königshofen nötig. Der Beamte, der zusammen mit einem Kollegen in einem zivilen Dienstfahrzeug unterwegs war, wollte den 24-Jährigen gegen 21.50 Uhr einer Kontrolle unterziehen. Als der Mann die Beamten erkannte flüchtete er zu Fuß. Trotz mehrfacher Aufforderung hielt er nicht an und überquerte auch Bahnanlagen. Der Beamte brach die Verfolgung zu Fuß nach mehreren hundert Metern ab, nachdem sich der Flüchtige in ein dichtes Dornengestrüpp begab. Wenig später konnte jedoch die Jacke des Flüchtigen auf- und ein möglicher Grund für die Flucht herausgefunden werden. In der Jacke befanden sich mehrere Ecstasy-Tabletten. Der 24-Jährige, dessen Personalien bereits von einem früheren Vorfall bekannt sind, muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Wertheim: Mann nach Körperverletzung in Gewahrsamszelle

Unklar ist die Ursache einer Auseinandersetzung zweier Männer am Mittwochabend in der Bürgermeister-Kuhn-Str. in Külsheim. Ein 33-Jähriger hatte zunächst das Fahrzeug eines 44-Jährigen beschädigt und anschließend auf diesen eingeschlagen. Nach dem Eintreffen der Polizei, ließ sich der Angreifer zwar widerstandlos festnehmen, da er sich jedoch nicht beruhigte und weitere Störungen zu erwarten gewesen wären, musste er die Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Wertheim verbringen. Auf den 33-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell