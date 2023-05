Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.05.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfall auf der Kreisstraße 2301 - dunkler Pkw gesucht

Die Polizei sucht ein, an einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 2301 beteiligtes wohl dunkles Fahrzeug, welches sich vom Unfallort entfernte. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war gegen 8.40 Uhr auf der Kreisstraße 2301 aus Richtung Ohrenbach kommend in Richtung Amrichshausen unterwegs. Im Kurvenbereich fiel er bereits einem 55-jährigen Ford-Fahrer durch seine riskante Fahrweise auf. Daraufhin schnitt der Unbekannte wohl eine abschüssige Linkskurve. Hier kam ihm zur selben Zeit eine 32 Jahre alte Frau mit ihrer kleinen Tochter in einem Skoda auf der Gegenfahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern, lenkte die 32-Jährige ihren Pkw leicht nach rechts in den Grünstreifen. Nachdem das unbekannte Fahrzeug vorbeigefahren war und seine Fahrt fortsetzte, lenkte die Frau wieder zurück auf die Fahrbahn. Dabei kam ihr Skoda ins Schlingern, geriet vermutlich etwas zu weit auf die andere Richtungsfahrspur und streifte einen entgegenkommenden Ford. Bei dem Unfall erlitt der 55 Jahre alte Fahrer des Fords leichte Verletzungen. Die 32-Jährige sowie deren Tochter blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Künzelsau sucht nun Zeugen des Unfalls. Wer Hinweise zum unbekannten, vermutlich männlichen Fahrer eines dunklen Klein- oder Mittelklassewagens geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell