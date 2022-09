Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstähle aus Fahrzeugen - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dessauer Straße, Poststraße, Laagbergstraße, Hallesche Straße, Plantage 27.09.2022, 09.00 Uhr bis 16.40 Uhr

Am Dienstag kam es im Wolfsburger Stadtgebiet erneut zu Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen; in zwei Fällen wurden Scheiben eingeschlagen, um an die Beute zu gelangen.

Am Dienstagmorgen stellten zwei Bauarbeiter ihr Firmenfahrzeug in Sichtweite zu ihrer Arbeitsstelle in der Dessauer Straße ab. Als sie nach etwa einer Stunde zu ihrem unverschlossenen Fahrzeug zurückkamen, bemerkten sie, dass aus ihren im Fahrzeug zurückgelassenen Taschen die Portemonnaies fehlten.

Zur Mittagszeit parkte ein Mitarbeiter sein Firmenfahrzeug auf einer mit einem Bauzaun umgebenen Baustelle der Ostfalia in der Poststraße. Kurze Zeit später bemerkte ein Kollege, wie eine männliche Person in einer dunklen Weste von dem Gelände in Richtung Schachtweg lief. Bei einer Nachschau stellte sich heraus, dass die Geldbörse des Mitarbeiters aus dem nicht verschlossenen Firmenfahrzeug gestohlen worden war. Als der Mitarbeiter wenig später sperren ließ wurde ihm mitgeteilt, dass es bereits einige Abbuchungen von seinem Konto getätigt worden waren.

Gegen 12.20 Uhr fuhr die Besitzerin eines Audi zum Einkaufen und stellte ihr Fahrzeug auf den Kundenparkplatz in der Laagbergstraße. Als sie nach etwa 10 Minuten zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie den Verlust ihres im Fahrzeug gelassenen Rucksacks und einer Geldbörse fest. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Aufbruchspuren an dem Fahrzeug nicht erkennbar.

Am Dienstagnachmittag erlebte die Besitzerin eines VW Up eine böse Überraschung. Die Frau war in Begleitung ihrer Tochter zu einem Discounter in der Straße Plantage in Hattorf gefahren. Als sie wenige Minuten später zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie, dass die hintere Scheibe des Pkw eingeschlagen worden waren. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme stellte sie fest, dass sowohl ihre Handtasche als auch die ihrer Tochter fehlte. In den Taschen befanden sich neben den Geldbörsen auch ein Tablet.

Etwa zwei Stunden später verständigte die Besitzerin eines VW Passat die Polizei, nachdem sie festgestellt hatte, dass in ihren in der Halleschen Straße geparkten Pkw eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und eine Handtasche aus dem Innenraum entwendet.

Die Polizei rät dringend, auch beim kurzen Verlassen der Fahrzeuge, diese stets abzuschließen und keinesfalls Wertgegenstände, schon gar nicht sichtbar, im Auto zu lassen.

Erfahrungsgemäß macht das Einschlagen von Scheiben so viel Lärm, dass dies nicht zu überhören ist. Die Ermittler des 2. Fachkommissariates hoffen deshalb auf Zeugen, denen dieser Lärm aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Wache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

