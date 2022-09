Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter bestiehlt 88-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Antonius-Holling-Weg

27.09.2022, 16.55 Uhr

Am Dienstagnachmittag entwendete im Antonius-Holling-Weg ein unbekannter Täter die Geldbörse aus der Jackentasche einer seh- und gehbeeinträchtigten 88-jährigen Seniorin.

Die 88-Jährige war am späten Dienstagnachmittag mit ihrem Rollator vom Maximilian-Kolbe-Weg kommend in Richtung Antonius-Holling-Weg unterwegs. Zuvor war sie in ihrer Bankfiliale in der Porschestraße. Nach Angaben einer Zeugin näherte sich der stark sehbeeinträchtigten Seniorin von hinten langsam ein unbekannter Mann und griff ihr in die Jackentasche. Die Zeugin forderte den Unbekannten lautstark auf, die Finger von der Frau zu lassen, woraufhin der Täter umgehend in Richtung Fußgängerzone flüchtete. Erst nach der Flucht bemerkte die 88-Jährige, dass ihre Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen worden war.

Der Taschendieb war etwa 20-25 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Er hatte ein nordafrikanisches Aussehen und dunkle gewellte Haare. Bekleidet war er mit einem dunklen Trainingsanzug.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell