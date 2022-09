Polizei Wolfsburg

POL-WOB: LKW fährt Birke um - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Leharstraße

26.09.2022, 06.25 Uhr

Die Polizei in Fallersleben sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen in der Leharstraße ereignete.

Ein Anwohner informierte die Polizei gegen 07.25 Uhr darüber, dass eine Birke mit 20 cm Durchmesser vor seinem Wohnhaus abgeknickt sei und drohe, auf die Straße zu fallen. Am Einsatzort konnten die Beamten die abgeknickte Birke und auf dem Boden unterhalb des Baumes herausgebrochene Fahrzeugteile feststellen.

Im Verlaufe der Sachverhaltsaufnahme meldete sich eine Zeugin bei den eingesetzten Beamten.

Sie teilte den Polizisten mit, dass sie gegen 06:25 Uhr gesehen habe, wie ein weißer Lkw mit einem Anhänger gegen den dort befindlichen Baum gefahren sei und anschließend, ohne anzuhalten und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, über die Erich-Netzeband-Straße in Richtung Autobahn davongefahren sei.

Der angefahrene Baum war leider nicht mehr zu retten und musste durch die freiwillige Feuerwehr aus Fallersleben gefällt werden.

Die Polizei hofft darauf, dass weitere Zeugen den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Lkw geben können. Möglicherweise haben sich Personen das Kennzeichen der Zugmaschine oder des Anhängers notiert.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

