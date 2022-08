POL-PDPS: Gefährliche Körperverletzung mit unbekannten Geschädigten

Münchweiler an der Rodalb (ots) - In der Zeit vom 05.08.2022 21:00 Uhr bis 06.08.2022 07:00 Uhr ereignete sich in der Pirminiusstraße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde bei einem am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Toyota Yaris der linke Außenspiegel beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips ...

