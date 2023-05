Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: In fünf Firmen eingebrochen - Zeugenaufruf

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im Stadtgebiet Walldürn in insgesamt fünf Firmen eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr verschaffte sich vermutlich eine Gruppe aus drei Personen Zugang zu zwei Unternehmen im Industriegebiet Barnholz und zu drei Firmen im Industriepark VIP. Bei einem Unternehmen in der Straße "Rotbild" blieb es bei einem Einbruchsversuch. Insgesamt entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 9.000 Euro bis 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten und Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu meden.

Walldürn: Kollision auf der B 47

Eine Verletzte und Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochnachmittag bei Walldürn. Eine 72-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Opel auf der Bundesstraße 47 unterwegs und wollte nach links in Richtung Gerolzahn abbiegen. Dabei übersah sie wohl einen Pkw auf der Gegenfahrspur, welcher nach Rippberg fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden die Pkw-Fronten zerstört und es entstand an beiden Pkws ein Totalschaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Die 72 Jahre alte Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und der 55 Jahre alte Fahrer des Pkws blieb unverletzt.

