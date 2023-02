Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet nach Unfall und greift Polizeibeamte an (11.02.2023)

Brigachtal/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einer Unfallflucht und einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte ist es am Samstag um 23:25 Uhr in Brigachtal gekommen. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Audi die Hauptstraße in Brigachtal, von Klengen kommend in Richtung Kirchdorf. Am Kreisverkehr überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Im Anschluss kam er nach links von der Fahrbahn ab. Eine dort zu diesem Zeitpunkt befindliche Fußgängerin musste zur Seite ausweichen, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Der Audifahrer setzte seine Fahrt danach unbeirrt fort. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens wurde von der Polizei die Halteranschrift überprüft. Vor Ort konnten die Beamten sowohl den verunfallten PKW, als auch den 36-jährigen Fahrer feststellen. Dieser stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Er griff die eingesetzten Beamten an, woraufhin er zu Boden gebracht und fixiert wurde. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Seinen Rausch durfte er in der Zelle beim Polizeirevier Villingen ausschlafen. Neben mehreren Strafanzeigen erwartet ihn auch eine Gebührenrechnung für die Übernachtung im Polizeiarrest (AM).

