Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Schwerer Unfall auf Oldenburger Straße

Papenburg (ots)

Am Samstagabend kam es auf der Oldenburger Straße in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt. Der 23-jährige Fahrer eines Mercedes sowie sein 28-jähriger Beifahrer waren gegen 19.05 Uhr in Richtung Neulehe unterwegs. Als sie nach links in die Gutshofstraße abbogen, übersah der 23-Jährige einen entgegenkommenden BMW, der mit insgesamt vier Personen besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der BMW gegen den Audi eines 22-Jährigen prallte. Der 63-jährige Mitfahrer im BMW erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 20-jährige Fahrer des BMW sowie seine 21-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt, eine weitere 48-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des Mercedes wurde schwer verletzt. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt, ebenso wie der Fahrer des Audi. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.500 Euro. Die Oldenburger Straße war bis circa 22.30 Uhr gesperrt. Neben vier Rettungswagen, einem Notarztwagen und insgesamt 20 Einsatzkräften der Feuerwehren Papenburg und Aschendorf, war zudem ein Notfallseelsorger eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell