Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim/Landkreis Tuttlingen) - Zwei Schwerverletzte nach Ausweichmanöver (11.02.2023)

Balgheim/Landkreis Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen ist es am Samstag um 17:15 Uhr auf der B14, zwischen Balgheim und Spaichingen gekommen. Eine 52-jährige Fiat-Fahrerin befuhr die B14 von Balgheim kommend in Richtung Spaichingen, als sie kurz vor der Einmündung in die Balgheimer Straße einem Tier auswich. Durch die Ausweichbewegung kam die 52-jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Gehweg, bevor sie frontal auf einen Baum prallte und zum Stillstand kam. Die Fahrerin, sowie ihr 53 Jahre alter Ehemann, der als Beifahrer mit im Fahrzeug saß, wurden beide schwerverletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst, welcher mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da aufgrund der Erstmeldungen eine Brandgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, waren die Feuerwehren aus Spaichingen und Balgheim mit insgesamt 28 Einsatzkräften vor Ort (AM).

