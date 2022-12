Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Hecke durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt

Soest (ots)

Am Freitagabend kam es an der "Beamtenlaufbahn" im Bereich zwischen Pagenstraße und dem Johann-Kelberg-Weg kurz nach 20.00 Uhr zum Brand einer etwa 2,50 Meter hohen Lebensbaumhecke. Zeugen hatten kurz vor Entdeckung des Brandes einen lauten Knall gehört und vier dunkel gekleidete Personen Richtung Innenstadt weglaufen sehen. Diese Verdächtigen hatten offenbar an oder in der Hecke einen Feuerwerkskörper gezündet und den Brand verursacht. Die Flammen wurden durch die herbeigerufene Feuerwehr Soest gelöscht. An der Hecke entstand auf einer Länge von etwa 30 Meter erheblicher Schaden. Die Schadenshöhe dürfte sich im 4-stelligen Eurobereich bewegen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (sn)

