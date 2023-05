Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Verkehrsunfall bei Lauffen a.N.

Zeugen gesucht

Landkreis Heilbronn (ots)

Am 26.05.2023 um 16:04 Uhr befuhr ein 19jähriger PKW-Lenker die Landesstraße L 1103 von Meimsheim kommend in Fahrtrichtung Lauffen am Neckar. Dabei befand sich ein nicht näher bekanntes Fahrzeug vor ihm und wollte auf der L 1103 in die Einmündung Bahnhofstraße nach rechts einbiegen. Der Abbiegende verringerte hierzu die Geschwindigkeit, wobei der dahinter fahrende Pkw an dem Abbiegenden linksseitig vorbei fuhr, um die Einmündung auf der Gegenspur zu passieren. Dabei fuhr ein weiterer Verkehrsteilnehmer (weißer BMW X 5) aus der Einmündung Bahnhofstraße, bog nach rechts auf die L 1103 ab und übersah hierbei den vorbeifahrenden Pkw. Der Pkw-Lenker verlor aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin kam er ins Schleudern, fuhr über alle Gegenfahrbahnen und fuhr linksseitig der Fahrbahn in den Grünbereich. Gesucht werden der weiße BMW X 5 und der rechtsabbiegende PKW. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lauffen a.N. in Verbindung zu setzen (Tel.: 07133-2090).

