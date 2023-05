Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Elztal-Rittersbach: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstagabend in Elztal-Rittersbach zu. Der 38-Jährige war gegen 23.15 Uhr mit seiner Honda auf der Bundesstraße 27 von Dallau kommend in Richtung Rittersbach unterwegs. Auf Höhe der Buchener Straße in Rittersbach fuhr der Mann mit seiner Maschine in einer Linkskurve geradeaus gegen den Bordstein und stürzte. Bei dem Sturz touchierte er zunächst eine Mauer und rutschte anschließend, zusammen mit seinem Motorrad, in eine Hofeinfahrt. Hier kollidierte der 38-Jährige mit einer weiteren Mauer. Die Honda wurde von der Mauer abgewiesen und schleuderte zurück auf die Fahrbahn, wo sie auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen kam. Der Motorradfahrer wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Verdachtsmomente für eine mögliche Alkoholisierung des 38-Jährigen ergaben, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Zweirad musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Seckach: Einbruch in Tennisheim - Wer hat was gesehen?

Unbekannte verschafften in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai unberechtigt Zutritt zum Tennisheim in Seckach. Aus dem Gebäude wurden mehrere Gegenstände entwendet und an einem nahegelegenen See ein 5 Liter Kanister mit Benzin in Brand gesetzt. Diesen hatten die Täter zuvor aus der Garage des Tennisheims entwendet. Weiter warfen sie zuvor gestohlenen Gegenstände - einen Mülleimer und eine Holzbank - ins Wasser. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

Elztal-Neckarburken: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Der Fahrer oder die Fahrerin eines Audis A4 verursachte am Sonntagabend einen Unfall zwischen Neckarburken und Mosbach und flüchtete anschließend. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Hyundai die Bundesstraße 27 von Neckarburken in Richtung Mosbach, als ihm in einer langgezogenen Linkskurve ein grauer Audi mit Karlsruher Kennzeichen auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Der Hyundai wich durch das Eingreifen der Assistenzsysteme nach rechts aus, weshalb ein Zusammenstoß verhindert werden konnte. Allerdings flogen durch das Fahrmanöver diverse Gegenstände durch das Fahrzeug. Außerdem wurde der 28-Jährige bei dem Ausweichmanöver verletzt. Hinter dem Hyundai musste ein weiterer Verkehrsteilnehmer eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einleiten, da sich der Audi weiterhin auf der Gegenfahrbahn befand. Auch hier konnte ein Zusammenstoß vermieden werden. Im Anschluss an den Vorfall setzte der Audi-Lenker seine Fahrt fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Geschehens. Wer kann Angaben zu dem Audi oder dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Wer wurde zur Tatzeit ebenfalls durch die Fahrweise der unbekannten Person gefährdet? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Adelsheim: E-Roller geklaut - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person entwendete am Montagabend einen E-Roller in Adelsheim. Dessen Besitzer hatte ihn zwischen 18 Uhr und 20 Uhr an den Fahrradständern vor dem Freibad in der Alten Wemmershöfer Straße verschlossen abgestellt. Da er aber versäumte den Roller zusätzlich an einem befestigten Gegenstand anzuschließen, wurde dieser vermutlich vom Täter weggetragen. Wem ist im Tatzeitraum eine Person aufgefallen, die einen Roller trug statt diesen zu benutzen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

