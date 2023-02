Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (71/2023) Kind nach Unfall auf dem Schulweg leicht verletzt - Fahrer geflüchtet

Göttingen (ots)

Wollbrandshausen, Hauptstraße, Ortsausgang Richtung Gieboldehausen Mittwoch, 01. Februar 2023, gegen 07.25 Uhr

Wollbrandshausen (as) - Am Mittwochmorgen (01.02.23) gegen 07.25 Uhr ist ein 12 Jahre alter Junge mit seinem kleinen Bruder auf dem Weg zum Schulbus kurz vor der Ortslage Wollbrandshausen (Landkreis Göttingen) von einem bislang unbekannten Auto touchiert und dabei leicht verletzt worden. Der oder die Fahrerin flüchtete unerkannt.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen ging der Junge mit seinem 10-jährigen Bruder auf dem Grünstreifen neben der Hauptstraße von Wollbrandshausen linksseitig der weißen Fahrbahnbegrenzung in Richtung Ortsmitte (Bushaltestelle).

Unmittelbar vor dem Ortseingang kam den beiden ein bislang unbekannter schwarzer Skoda (Fabia oder Rapid) entgegen, der die Hauptstraße von Wollbrandshausen in Richtung Gieboldehausen befuhr. Hierbei näherte sich das Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit und unter Missachtung des seitlichen Sicherheitsabstandes zu den Brüdern und touchierte den 12-Jährigen. Dieser verletzte sich dabei leicht am Arm.

Obgleich der dumpfe Knall deutlich zu hören war, kam der oder die Fahrerin der Anhaltepflicht nicht nach und setzte seine Fahrt in Richtung Gieboldehausen unvermindert fort.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Unfallfahrer oder dem schwarzen Skoda (Fabia oder Rapid) machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Duderstadt unter der Telefonnummer 05527/84610 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell