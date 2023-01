Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (69/2023) Rettungswagen kollidiert auf dem Weg zur Einsatzstelle mit Leichenwagen - keine Verletzten. Beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.

Göttingen, An der Lutter (B27) Dienstag, 31. Januar 2023, gegen 10.24 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Auf dem Weg zur Einsatzstelle in der Herzberger Landstraße (siehe unsere Pressemeldung 68/2023, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5430073) verunfallte am Dienstagvormittag (31.01.23) gegen 10.24 Uhr ein mit Blaulicht und Martinhorn fahrender Rettungswagen in Höhe der Ein- und Ausfahrt eines dortigen Krankenhauses mit einem einbiegenden Bestattungswagen. Verletzte waren nicht zu beklagen.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen befanden sich der 28 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens zusammen mit seinen 55- und 31-jährigen Kollegen unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinhorn) auf der B27 / An der Lutter in Fahrtrichtung stadtauswärts auf dem Weg zu einer Unfallstelle auf der Herzberger Landstraße. In Höhe der Ein- und Ausfahrt eines dortigen Krankenhauses übersah der 68 Jahre alte Fahrer eines Bestattungswagens beim Einbiegen auf die B27 in Richtung stadteinwärts mutmaßlich den sich ihm nähernden Rettungswagen. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 28-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit der Seite des querenden Mercedes Benz Vito. Hierbei blieb es glücklicherweise bei Blechschäden.

Beide Fahrzeuge waren in Folge des Aufpralls jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der laufende Einsatz wurde durch die Rettungsleitstelle kurzerhand auf einen anderen Rettungswagen umdisponiert, welcher zeitnah an der Einsatzstelle eintraf. Zu einem relevanten zeitlichen Verzug in der Verletztenversorgung kam es dabei nicht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

