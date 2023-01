Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (67/2023) Verbindungshaus in der Wilhelm-Weber-Straße mit Farbkugeln beworfen - Staatschutzkommissariat ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Wilhelm-Weber-Straße

Nacht zu Dienstag, 31. Januar 2023

GÖTTINGEN (jk) - In der Wilhelm-Weber-Straße in Göttingen haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (31.01.23) ein Verbindungshaus mit Farbkugeln beworfen. Die Fassade und auch einige Fenster des Gebäudes wurden verunreinigt. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch unklar. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei derzeit von einer politisch motivierten Tat aus. Das Staatschutzkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell