POL-GÖ: (65/2023) "Goodbye Mengo" - Autobahnpolizei Göttingen ist vom Stützpunkt Mengershausen in neue Wache im Göttinger Industriegebiet umgezogen, offizielle Einweihung zu späterem Zeitpunkt

Göttingen (ots)

ROSDORF/GÖTTINGEN (jk) - 640 Tage nach der offiziellen Grundsteinlegung am 23.4.2021 (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7452/4903611) hat die Göttinger Autobahnpolizei am Montag (30.01.23) ihren Stützpunkt an der Autobahn 7 in Rosdorf/Mengershausen, auch liebevoll "Mengo" genannt, verlassen und ist in die rund acht Kilometer entfernten, neuen Diensträume in der Robert-Bosch-Breite 14 im Göttinger Industriegebiet umgezogen.

Dienststellenleiter EPHK Ingo Siese nahm am späten Montagvormittag die letzte Amtshandlung vor und schloss "Mengo" ab (Foto). Seit Sommer 1965, und damit fast sechs Jahrzehnte, versahen Generationen von "Motten", wie sich die Beamtinnen und Beamten auch selbst nennen, auf dem kleinen Stützpunkt mit direktem Anschluss an die Rastanlage Göttingen-West und Blick auf die vorbeilaufende Autobahn 7 ihren Dienst. Dies ist nun vorbei. Ab sofort starten die hochmotorigen Streifenwagen mit der "kleinen weißen Maus" am Heck ihre Einsatzfahrten ausschließlich von der neuen Wache in der Robert-Bosch-Breite aus.

Telefonische Erreichbarkeit geblieben

Die telefonische Erreichbarkeit hat sich durch den Umzug nach Göttingen nicht geändert. Die Wache der Autobahnpolizei ist weiterhin rund um die Uhr über den Anschluss 0551/491-6515 erreichbar. Siehe auch Homepage der Polizeiinspektion Göttingen unter https://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_goettingen/einsatz-und-streifendienst-bundesautobahn-726.html

Zuständigkeitsgebiet

Der Einsatz- und Streifendienst der Autobahnpolizei Göttingen ist für die Autobahnen 7 und 38 zuständig. Auf der A 7 sind dies von der Anschlussstelle (AS) Hann.Münden / Lutterberg bis zur AS Seesen etwa 80 Kilometer pro Fahrtrichtung, auf der A 38 sind es pro Richtung ca. 15 Kilometer, inklusive Heidkopftunnel bis zur AS Arenshausen. Damit erstreckt sich die "längste Dienststelle" der Polizeiinspektion Göttingen über insgesamt rund 200 Autobahnkilometer. Das Zuständigkeitsgebiet grenzt im Norden an die Polizeiinspektion Hildesheim, im Süden an das Polizeipräsidium Nordhessen /PaSt Baunatal und im Osten an den APS Nordhausen.

Offizielle Einweihung später

Die offizielle Einweihung der neuen Diensträume der Autobahnpolizei Göttingen ist aufgrund noch laufender kleinerer Restarbeiten für einen späteren Zeitpunkt geplant.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell