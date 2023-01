POL-GÖ: (62/2023) Lautes Knallgeräusch und dann Feuer - Tanne brennt im Cheltenhampark

Göttingen (ots) - Göttingen, Robert-Koch-Straße / Kreuzung Zimmermannstraße Mittwoch, 25. Januar 2023, gegen 19.30 Uhr GÖTTINGEN (as) - Beim Überqueren der Robert-Koch-Straße von der Zimmermannstraße kommend in Richtung Hermann-Rein-Straße, wurde am vergangenen Mittwoch (25.01.23) gegen 19.30 Uhr ein 26 ...

mehr