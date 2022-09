Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Dieb flüchtet aus Drogeriemarkt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag um 11:45 Uhr wollte ein bislang unbekannter Mann mehrere Flaschen Parfüm aus einem Drogeriemarkt am Holzgrundplatz entwenden. Hierbei wird er jedoch von einer 54-jährigen Mitarbeiterin beobachtet. Als man den Mann im Kassenbereich darauf ansprach, händigte er einen Teil des Diebesgutes aus. Da weiteres Diebesgut in der mitgeführten Tasche vermutet wurde, sollte die Tasche ebenfalls durchsucht werden. Hierbei wehrte sich der Mann plötzlich und rannte in Richtung Ausgang. Ein auf die Situation aufmerksam gewordener 38-jähriger Kunde versuchte den Dieb aufzuhalten, in dem er sich ihm mit ausgebreiteten Armen in den Weg stellte. Diesen stoß der Täter jedoch zur Seite und flüchtete weiter in Richtung Bahnhof Kornwestheim. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 170 cm groß, schwarze Haare. Er trug zur Tatzeit eine Sonnenbrille und eine beige karierte Jacke. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des PP Ludwigsburg telefonisch unter 0800/1100225 in Verbindung zu setzen.

