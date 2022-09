Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Reisebus entfernt sich nach Verkehrsunfall vom Unfallort

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 11:45 Uhr befuhren ein 62-jähriger Suzuki-Fahrer und ein Reisebus die Domertalstraße in Richtung Ludwigsburger Straße. Aus bislang unbekanntem Grund hielt der Reisebus an, fuhr rückwärts gegen den Suzuki und schob diesen ca. 15 Meter zurück. Im Anschluss stieg der Busfahrer aus, sah sich den Schaden an und fuhr daraufhin ohne sich um Weiteres zu kümmern davon. Der Fahrer des Suzuki wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden am Pkw wird auf 2.500 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Reisebus, nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter 0711/68690 entgegen.

