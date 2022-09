POL-LB: Mötzingen- L1361: Auffahrunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen eines räuberischen Diebstahls, der sich am Freitag in der Asperger Innenstadt ereignete. Eine 88-Jährige war gegen 11:45 Uhr in der Markgröninger Straße mit ihrem Rollator unterwegs, als ein bislang unbekannter Täter auf einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Der Unbekannte riss eine Handtasche, die an einem Griff des Rollators hing, an ...

