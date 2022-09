Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Pkw fährt frontal in Leitplanke

Ludwigsburg (ots)

Eine 35 Jahre alte Frau befuhr am Samstag gegen 18:15 Uhr mit ihrem Daimler die L1110 aus dem Grotztunnel kommend in Richtung Kayhstraße. Vermutlich auf Grund eines medizinischen Notfalls verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr geradeaus über die Einmündung, streifte hierbei eine Ampelanlage und fuhr schlussendlich frontal in die Leitplanke des dortigen ehemaligen Schotterwerks. Durch den Aufprall lösten die Airbags im Daimler aus und die Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Totalschaden von etwa 5.000 EUR. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke beträgt schätzungsweise 1.000 EUR. Neben zwei Streifen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen, einem Rettungswagen und einem Notarzt, befand sich auch die Straßenmeisterei Besigheim vor Ort um die ausgetretenen Betriebsstoffe des Daimlers abzubinden.

