Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (63/2023) Unfall auf der A 7: LKW prallt gegen Metallgleitschutzwand und kommt auf Gegenfahrbahn zum Stehen, kein Personenschaden, Autobahn in beide Fahrtrichtungen für Bergungsarbeiten gesperrt

Göttingen (ots)

Gemarkung Kalefeld, Autobahn 7 zwischen Seesen und Northeim-Nord in Richtung Kassel Freitag, 27. Januar 2023, gegen 09.20 Uhr

KALEFELD (jk) - Nach einem LKW-Unfall ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Seesen und Northeim-Nord seit dem Freitagvormittag (27.01.23) für die Bergungs- und Fahrbahnreinigungarbeiten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die gute Nachricht: Menschen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Informationen der Göttinger Autobahnpolizei kollidierte gegen 09.20 Uhr ein LKW-Fahrer im Baustellenbereich in einer Verschwenkung zunächst mit mehreren Warnbaken. Anschließend geriet der Sattelzug des 23-Jährigen nach links, schob die mittlere Metallgleitschutzwand auf die Nordfahrbahn und prallte danach gegen die Außenschutzplanke. Beim Aufprall verkeilte sich der LKW, Betriebsstoffe traten aus. Durch die verschobene Metallgleitschutzwand wurden zwei entgegenkommende PKW, ein VW Sharan und ein Renault Talisman, ebenfalls weggeschoben. Der Sharan fuhr außerdem auf den Renault auf. Angaben zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens liegen noch nicht vor.

Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauern weiter an. Hierfür sind beide Fahrtrichtungen der A 7 aktuell noch voll gesperrt. Wie lange die Maßnahmen aufrechterhalten werden müssen, steht nicht fest. Der Verkehr in Richtung Kassel wird zurzeit ab der AS Seesen, der Verkehr in Richtung Hannover ab der AS Northeim-Nord abgeleitet.

Die Autobahnpolizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell