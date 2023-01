Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (64/2023) "Geisterfahrer" auf der A 38 gefährdet entgegenkommenden Autofahrer - Eingeleitete Fahndung ergebnislos

Göttingen (ots)

Gemarkung Witzenhausen bis Gemarkung Rosdorf, Autobahn (A) 38 in Fahrtrichtung Göttingen (Ostfahrbahn) Sonntag, 29. Januar 2023, gegen 06.10 Uhr

WITZENHAUSEN/ROSDORF (jk) - Ein unbekannter "Geisterfahrer" hat nach derzeitigen Erkenntnissen am Sonntag (29.01.23) auf der A 38 einen 48 Jahre alten Autofahrer konkret gefährdet. Der Mann aus dem Eichsfeldkreis war mit seinem VW Touran am Autobahndreieck Drammetal von der A 7 auf die A 38 in Richtung Halle aufgefahren, als ihm unvermittelt ein unbekannter Kleinwagen auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Der 48-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und konnte durch sofortiges Bremsen und ein eingeleitetes Ausweichmanöver eine Kollision mit dem Falschfahrer verhindern. Die Autobahnpolizei Göttingen leitete eine Fahndung nach dem unbekannten PKW ein. Diese verlief ergebnislos.

Gegen 06.10 Uhr hatten mehrere Verkehrsteilnehmende über den Polizeinotruf mitgeteilt, dass sich auf der A 38 in Höhe der Anschlussstelle Friedland ein Falschfahrer befinden und die Ostfahrbahn entgegengesetzt in Fahrtrichtung Göttingen befahren würde.

Die besorgniserregende Meldung löste sofort eine größere Fahndung aus. Die eingesetzten Funkstreifenwagen der Göttinger Autobahnpolizei konnten das verkehrsgefährdende Fahrzeug aber schließlich weder auf der A 38 noch auf der A7 feststellen. Es wird deshalb vermutet, dass das Auto im Eingangsbereich zur A 7 gewendet und sodann die Fahrt ordnungsgemäß in Richtung Kassel fortgesetzt hat.

Bei dem unbekannten PKW soll es sich nach Zeugenaussagen um einen Kleinwagen mit ausländischen, eventuell dänischen, Kennzeichen gehandelt haben. Weiteres ist zur Stunde nicht bekannt.

Die Autobahnpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

