Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (68/2023) Überholvorgang auf regennasser Fahrbahn fordert drei Verletzte - zwei Pkw kollidieren frontal auf der Herzberger Landstraße

Göttingen (ots)

Göttingen, Herzberger Landstraße

Dienstag, 31. Januar 2023, gegen 10.00 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Bei der Kollision eines BMW Mini mit einem entgegenkommenden VW Polo am Dienstagvormittag (31.01.23) gegen 10.00 Uhr auf der Herzberger Landstraße wurden drei Personen leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 31 Jahre alte Fahrerin eines BMW Mini aus Göttingen die Herzberger Landstraße aus Richtung Knochenmühle kommend in Fahrtrichtung Göttingen. Nach vorherigem Überholen eines anderen Pkw kam sie beim Wiedereinscheren auf ihrer Spur aus bislang ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn ins Schlittern und stieß dabei mit dem entgegenkommenden VW Polo eines 69-Jährigen aus dem Landkreis Göttingen zusammen, welcher sich mit seinem 17 Jahre alten Beifahrer in der Gegenrichtung auf dem Weg nach Göttingen befand. Die drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Auf dem Weg zur Unfallstelle verunfallte ein alarmierter Rettungswagen unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten An der Lutter mit einem Leichenwagen, Verletzte waren hier glücklicherweise nicht zu beklagen. Siehe hierzu auch unsere Pressemeldung 69/2023 vom heutigen Tage.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass Sie nicht mehr fahrbereit waren und von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Herzberger Landstraße im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Vor Ort befanden sich neben Beamten des ESD 1 der PI Göttingen auch zwei Rettungswagen sowie die Berufsfeuerwehr Göttingen mit drei Einsatzkräften.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

