POL-GF: Unbekannter entwendet mehrere Flaschen Alkohol - Zeugen gesucht

Wahrenholz, Am Felde (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Unbekannte in die Gaststätte auf dem Gelände des Sportlertreffs Wahrenholz einzubrechen. Die Täter versuchten dazu die Terrassentür aufzuhebeln, die Tür hielt den Aufbruchversuchen jedoch stand, sodass die Täter nicht in das Objekt eindringen konnten. Die Polizei nahm am Sonntagmorgen die Ermittlungen am Tatort auf. Der Tatzeitraum liegt ...

