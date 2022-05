Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer schwer verletzt

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 20-Jährige war gegen 14.20 Uhr auf dem Radweg der Werther Straße in Richtung Westend unterwegs. Hinter ihm näherte sich ein 38-Jähriger mit einem Pedelec. Der Isselburger wollte den Radfahrer überholen. Dies kündigte er eigenen Angaben zufolge durch Klingeln an. Als sich das Pedelec mit dem Radfahrer auf gleicher Höhe befand, machte dieser einen Schlenker nach links und es kam zur Kollision. Nach ersten Erkenntnissen hatte der gestürzte Bocholter Kopfhörer getragen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass er das Klingeln des Pedelecfahrers überhört hat. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (to)

