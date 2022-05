Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Metalldiebstahl im Garten

Bocholt (ots)

Auf einen Kupferkessel abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt. Die Täter entwendeten das Gefäß aus einem Vorgarten, in dem es zur Dekoration platziert war. Das Geschehen spielte sich an der Schmeddinghoffstraße ab. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 bei der Kriminalpolizei in Bocholt melden. (to)

