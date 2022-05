Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Ohne Führerschein alkoholisiert mit Drogen unterwegs

Vreden (ots)

Als ein 21 Jahre alter Transporterfahrer am Dienstagabend auf der Bundesstraße 70 in Vreden-Lünten einen Streifenwagen erblickte, gab er mit seinem Fahrzeug Gas und flüchtete in die Bauerschaft Köckelwick. Nach wenigen Meter hielt er an und setzte seine Flucht zu Fuß fort. In einem Graben liegend, umgeben von Brennnesselpflanzen fanden Polizisten den Fahrer schließlich. Die Gründe der Flucht: Der 21-Jährige ist nicht im Besitz eines Führerscheins und er hatte vor der Fahrt Drogen und Alkohol konsumiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 0,4 Promille schließen ließ. Zudem hatte der Fahrer verbotene Substanzen dabei. Die Folgen: Untersagung der Weiterfahrt, Sicherstellung der Drogen, Blutentnahmen durch einen Arzt, um den Alkohol- und Drogenwert exakt bestimmen zu können sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. (db)

