Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.07.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Containerbrand Am Samstagnachmittag, gegen 13.10 Uhr, entstand auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Schwabbacher Schwabenstraße ein Brandgeschehen. Wahrscheinlich aufgrund einer technischen Ursache geriet das in einem Rollcontainer gelagerte Papier in Brand. Der Container konnte durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Kunden des Einkaufsmarktes diesen bereits verlassen, sodass keine Gefahr für Personen bestand. Im Einkaufsmarkt selbst entstand durch das Brandgeschehen eine Rauchentwicklung, sodass der Verkaufsbetrieb für heute eingestellt werden musste. Die Feuerwehr Bretzfeld war mit 6 Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

