Polizei Hamburg

POL-HH: 220817-1. Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen

Hamburg (ots)

Unfallzeiten:

a) 16.08.2022, 13:20 Uhr b) 16.08.2022, 16:00 Uhr c) 16.08.2022, 16:23 Uhr

Unfallorte:

a) Hamburg-HafenCity, Versmannstraße b) Hamburg-Wilstorf, Friedrich-List-Straße/Reeseberg c) Hamburg-Bramfeld, Bramfelder Chaussee

Gestern Nachmittag haben sich im Hamburger Stadtgebiet in kurzer Zeit drei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen insgesamt drei Personen schwer- sowie ein Mann leichtverletzt worden sind. In allen Fällen haben die zuständigen Verkehrsunfalldienste (VUD) die Ermittlungen übernommen.

a) Den bisherigen Erkenntnissen des VUD der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge hatte ein 60-Jähriger mit seinem VW Polo die Versmannstraße in Richtung stadteinwärts befahren. Etwa in Höhe der Hausnummer 40 geriet er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem VW Crafter eines 49-Jährigen zusammen.

Rettungswagen transportierten sowohl den schwerverletzten Polo- als auch den leichtverletzten Transporter-Fahrer in ein Krankenhaus. Der 60 Jahre alte Mann befindet sich dort noch in stationärer Behandlung.

Bei den aufgenommenen Ermittlungen wird nun auch geprüft, inwieweit eine plötzlich aufgetretene Erkrankung des Autofahrers zum Unfall geführt haben könnte.

Bis ca. 15:50 Uhr musste die Versmannstraße voll gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

b) Den bisherigen Ermittlungen des VUD der VD Süd (VD 4) zufolge hatte ein 61-Jähriger mit seinem Lada Vesta die Friedrich-List-Straße in Richtung Reeseberg befahren. Beim Abbiegen nach links übersah er offenbar die aus seiner Sicht von rechts kommende 15-jährige Fußgängerin und erfasste sie.

Die Jugendliche erlitt eine Beinfraktur und wurde unter Begleitung eines Notarztes durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Aussagen entsprechend soll die 15-Jährige die Straße Reeseberg zum einen an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle überquert und zum anderen auf ihr Mobiltelefon geguckt haben, ohne sich auf das Verkehrsgeschehen zu konzentrieren. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Für die Verkehrsunfallaufnahme, bei der auch eine Drohne für Luftbildaufnahmen eingesetzt wurde, musste der Reeseberg bis etwa 17:20 Uhr gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen des Individualverkehrs.

c) Ermittlungen des VUD Ost (VD 3) ergaben, dass der Fahrer mit seinem Bus der Linie 8 die Bramfelder Chaussee in Richtung stadtauswärts befahren hatte, als kurz hinter der Einmündung Erbsenkamp unvermittelt ein Zweijähriger mit seinem Tretroller auf die Fahrbahn fuhr.

Der Busfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern.

Das Kind wurde aufgrund einer Beinverletzung in Begleitung seiner Mutter von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort zur Beobachtung stationär aufgenommen. Der Busfahrer sowie seine 15 Fahrgäste blieben unverletzt.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell