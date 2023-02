Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (70/2023) Öffentlichkeitswirksame Festnahme in Göttingen - Mutmaßlicher Pedelecdieb am Vormittag auf vielbefahrener Groner Landstraße ergriffen

Göttingen (ots)

Göttingen, Robert-Koch-Straße

Mittwoch, 1. Februar 2023, gegen 09.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Unter Einsatz mehrerer Streifenwagen hat die Polizei Göttingen am Mittwochvormittag (01.02.23) einen mutmaßlichen Fahrraddieb von der Robert-Koch-Straße bis in die Innenstadt verfolgt. Auf der Groner Landstraße kurz vor dem Groner Tor konnten Beamte den Flüchtigen schließlich ergreifen und zu Boden bringen. Der 19 Jahre alte Heranwachsende blieb bei dem Zugriff unverletzt. Mehrere Zeugen filmten die öffentlichkeitswirksame Festnahme auf der vielbefahrenen Straße mit dem Handy. Der mutmaßliche Dieb wurde anschließend zur Polizeidienststelle transportiert.

Ein Zeuge hatte den Festgenommenen nach gegenwärtigen Ermittlungen gegen 09.35 Uhr dabei beobachtet, wie er sich vor einem Kindergarten in der Robert-Koch-Straße mit einem Akku-Winkelschleifer an einem angeschlossenen Pedelec zu schaffen machte. Anschließend flüchtete der 19-Jährige auf dem hochwertigen Rad in Richtung Innenstadt.

Der Zeuge alarmierte sofort die Polizei. Anhand der von ihm übermittelten Täterbeschreibung leiteten die Beamten eine koordinierte Fahndung nach dem Dieb ein. Die Maßnahme führte letztlich zum Erfolg.

Das gestohlene Pedelec der Marke "Cube" händigte die Polizei noch am Vormittag wieder an den Eigentümer aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell