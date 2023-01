Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in Andernach

Koblenz (ots)

In der Nacht von Montag, den 09.01.2023 auf Dienstag, den 10.01.2023 kam es in der Hauptstraße in Andernach-Namedy zu einer Sachbeschädigung an einem Feuerwehrfahrzeug. An dem geparkten Fahrzeug wurde der Seitenspiegel abgetreten.

Weiterhin wurden im o.g. Tatzeitraum in der Beethovenstraße in Andernach die Scheiben eines geparkten Fahrzeuges eingeschlagen.

Die Polizeiinspektion Andernach bittet um sachdienliche Hinweise unter 02632-921-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell