POL-PDKO: Fensterscheibe in Boppard beschädigt

Lahnstein (ots) - Lahnstein Einbruch in Fahrradladen Am 07.01.2023, gegen 02.25 Uhr, wurde in ein Fahrradladen in der Lahnsteiner Bahnhofstraße eingebrochen. Bis dato unbekannte Täter warfen mit einem zuvor von der Straße ausgehobenen Gullideckel eine Schaufensterscheibe des Ladens ein und entwendeten infolge 3 hochwertige E-Bikes im Wert von ca. 20.000 Euro aus dem ...

