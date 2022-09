POL-PDNR: Brand eines Pkw auf Güterzug

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagmorgen kaufte ein 61-jähriger Mann aus Kasbach-Ohlenberg im Norma-Markt in Linz ein, und legte seinen Rucksack in den Einkaufswagen. Beim Zurückbringen des Einkaufswagens vergaß der Mann seinen Rucksack und entfernte sich in Richtung Innenstad. Nach ca. 10 Minuten bemerkte er den Verlust und lief zum Einkaufsmarkt zurück. Zwischenzeitlich war der Rucksack mit Inhalt entwendet worden. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 ...

