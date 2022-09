Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Betzdorf (ots)

Am 12.09.2022 teilte ein Bürger der Polizei Betzdorf mit, dass sein in der Hochstraße in Betzdorf seit ca. 8 Tagen geparkter PKW mutm. im Zeitraum 10.09. bis 12.09.2022 durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde. Nach Inaugenscheinnahme des beschädigten PKW kann eine Schadenshöhe von ca. 5000 Euro durch großflächige Zerkratzung der gesamten Fahrerseite angenommen werden. Die Polizeiinspektion Betzdorf führt daher ein Ermittlungsverfahren wg. unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Mithilfe. Wer kann Angaben zum unfallbeteiligten Fahrzeug oder Fahrer machen? Wer hat den Unfall möglicherweise beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741 - 9260.

