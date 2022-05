Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - Rad - oder Kradfahrer gesucht

Rhodt (ots)

In der Gartenstraße wurde in der Nacht auf Montag ein geparkter Daimler-Benz beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Anhand der Spurenlage sucht die Polizei einen Krad- oder Fahrradfahrer, der gegen die Fahrertür des PKW fuhr und dabei einen Sachschaden von über 500 Euro verursachte. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06323 9550 an die Polizei in Edenkoben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell