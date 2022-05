Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am 16.05.2022, gegen 17:00 Uhr, am Blockheizkraftwerk in der Pestalozzistraße mehrere Glasscheiben eingeworfen. Der entstandene Schaden wird auf circa 5000EUR geschätzt. Im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung wurden drei dunkelhaarige Jugendliche im Alter von etwa 12 Jahren beobachtet, die sich von der Örtlichkeit entfernten. Hinweise zu der Tat oder der Identität der Jugendlichen nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

