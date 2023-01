Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau - Einbrüche in Kleingärten

Mainz (ots)

Auf dem Gelände des Kleingartenvereins Weisenau ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18.01.2023) zu mindestens fünf Einbrüchen in dortige Gartenhäuser gekommen. Wie am gestrigen Mittwoch bekannt wurde, haben die Täter sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Parzellen verschafft, dortige Gartenhäuser aufgebrochen und diverse Wertgegenständen entwendet. Wie die Täter vorgegangen sind und ob möglicherweise noch weitere Parzellen betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder selbst geschädigt ist, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

