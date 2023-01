Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fußgänger schlägt Fahrradfahrer

Mainz (ots)

Zu einem Übergriff auf einen 58-jährigen Fahrradfahrer kam es am Dienstagmorgen in der Mainzer Innenstadt. Kurz nach 11:00 Uhr befuhr ein Ehepaar auf Fahrrädern, hintereinander den Fahrradweg über die Alicenbrücke in Richtung Binger Straße. Auf dem Fahrradweg ging in gleicher Richtung ein 33-jähriger Mann aus Mainz-Weisenau. Nachdem der 33-Jährige auf mehrfaches Klingeln und Rufen nicht reagierte, fuhr die 53-jährige Frau langsam an ihm vorbei. Im Vorbeifahren berührte sie den 33-jährigen leicht. Als der 58-jährige Ehemann ebenfalls an dem Fußgänger vorbeifahren wollte, schubste der 33-Jährige den 58-Jährigen vom Fahrrad, sodass dieser zu Boden fiel und sich leicht an den Knien verletzte. Nach dem Sturz schlug der Fußgänger dem 58-Jährigen auf den Kopf, der allerdings mit einem Fahrradhelm geschützt war und flüchtete rennender Weise in Richtung des Mainzer Hauptbahnhofes. Der Geschädigte und seine Ehefrau ließen ihre Räder auf der Brücke zurück und nahmen die Verfolgung auf. Den 33-Jährigen konnten sie schließlich in der Zanggasse einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 33-Jährige hatte mit einem Wert von über 1,8 Promille erheblich dem Alkohol zugesprochen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell