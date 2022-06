POL-WOB: Polizei führte Lkw-Großkontrolle durch - 7 Fahrzeugkombinationen vorübergehend stillgelegt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 14.06.2022, 07.25 Uhr - 15.10 Uhr Einen schwarzen VW Touran haben Unbekannte am Dienstag von einem VW Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße entwendet. Die rechtmäßige Eigentümerin hatte ihren 15 Jahre alten Wagen mit einem Beagle Aufkleber Heckscheibe am Dienstagmorgen gegen 07.25 Uhr in der Reihe 4 auf dem Parkplatz am Tor 17 ordnungsgemäß verschlossen ...

