Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Finthen - Diebstahl aus unverschlossenen Autos

Mainz (ots)

Aus möglicherweise unverschlossenen Autos sind in der Nacht zum Montag Wertgegenstände entwendet worden. Bislang noch unbekannte Täter haben es offensichtlich ausgenutzt, dass geparkte PKW nicht ordnungsgemäß verschlossen waren und die Innenräume dieser nach Wertgegenständen durchsucht. In mindestens einem Fall sind Wertgegenstände entwendet worden, ein weiterer PKW wurde zumindest durchsucht und erheblich durchwühlt. Die PKW waren im Ortskern Finthen am Straßenrand geparkt. Die Besitzer gingen in beiden Fällen davon aus, dass ihre PKW verschlossen waren, jedoch konnten an beiden Fahrzeugen keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Dass die Autos mit technischen Hilfsmitteln geöffnet wurden, ist nahezu auszuschließen. Vielmehr dürfte es sich um Täter handeln, welche unauffällig an jedem Auto prüfen, ob dieses möglicherweise offen ist. Beim Verlassen des Autos ist es ratsam, in jedem Fall zu warten, bis dieses vollständig verschlossen ist und sich nicht nur auf elektronische Schließsysteme verlassen. Weiterhin sollten keine Wertgegenstände im Auto belassen werden. Lässt sich dies nicht vermeiden, sollten diese nicht sichtbar im Kofferraum oder im abgeschlossenen Handschuhfach gelagert werden, um Tätern keinen Tatanreiz und möglichst keinen leichten Zugriff darauf zu geben. In einem Versuch hat die Polizei Mainz im Jahr 2017 insgesamt 1799 Fahrzeuge in verschiedenen Mainzer Stadtteilen innerhalb von vier Stunden überprüft. Dabei stellten die Polizisten fest, dass 55 Autos nicht abgeschlossen waren.

