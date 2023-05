Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 29.05.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN Güglingen: Motorrad fährt auf Pkw auf

Sozia tödlich verletzt

Heilbronn (ots)

In den frühen Morgenstunden des Pfingstmontages kam es auf der Landesstraße zwischen Güglingen und Frauenzimmern zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 18-jähriger Lenker eines Pkw, BMW, bemerkt am Ortsende Güglingen, dass er sich verfahren hat. Er stoppt seinen Pkw und wendet auf der Straße. Dies erkennt ein ebenfalls in Richtung Frauenzimmern fahrendes Motorrad zu spät. Der 16-jährige Krad-Lenker versucht noch auszuweichen, kann aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dieser wird schwer, seine 15-jährige Sozia wird lebensgefährlich verletzt. Beide werden im Anschluss in nahe liegende Krankenhäuser verbracht. In den Morgenstunden erlag die Sozia ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Neben Kräften der Polizei Lauffen waren der Rettungsdienst und Notarzt sowie die Feuerwehr mit über 23 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Landesstraße bis 07.00 Uhr gesperrt. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallherganges mit hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell