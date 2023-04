Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Erfolgreicher Zukunftstag der Polizei gibt Schülerinnen und Schülern Einblicke in die Polizeiarbeit

Lingen (ots)

Am Donnerstag, den 27.04.2023 war es wieder so weit: Der Zukunftstag fand statt. An dem bundesweiten Aktionstag beteiligte sich wie immer auch die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim. Rund 150 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 9 bekamen an diesem Tag die Möglichkeit, verschiedene Bereiche der Polizeiarbeit kennenzulernen und praktische Erfahrungen zu sammeln. "Die Nachwuchsgewinnung ist der Polizei sehr wichtig", sagt Heidi Herpel, Koordinatorin für das Tagesprogramm. Neben dem Standort in Lingen wurde ein Programm in Nordhorn, Meppen, Papenburg, der Autobahnpolizei und mehreren kleinen Polizeistationen durchgeführt.

In Lingen wurden die Schülerinnen und Schüler vom stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Heinz Defayay begrüßt. Es folgte ein Stationslauf mit vier verschiedenen Programmpunkten: Den jungen Menschen wurde die Polizeiwache mit dem dazugehörenden Zellentrakt gezeigt. Außerdem durften sie sich als Zeugen in dem Spiel "Wie gut bist du als Zeuge" ausprobieren. Bei den Kriminaltechnikern des Erkennungsdienstes erhielten sie spannende Einblicke in die Bereiche Spurensuche und Fotografie. Als eines der Highlights galt auch in diesem Jahr wieder eine spektakuläre Vorführung der Diensthundeführer und ihrer vierbeinigen Kollegen.

Am Ende waren alle Teilnehmenden begeistert und zeigten großes Interesse an der Polizeiarbeit. Eine Teilnehmerin sagte: "Ich fand den Workshop zur Kriminaltechnik besonders interessant. Es war toll, diese Techniken auszuprobieren und zu sehen, wie sie in der Praxis angewendet werden." Insgesamt war der Zukunftstag der Polizei ein großer Erfolg. "Wir hoffen, dass die Erfahrung dazu beiträgt, Vorurteile abzubauen und vielleicht sogar junge Menschen dazu motiviert, eine Karriere in diesem Bereich zu wählen", erklärte die Inspektionsleiterin Nicola Simon.

