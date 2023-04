Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht eines Illegalen Autorennens

Birkenfeld (ots)

Am Samstag, den 15.04.2023, gegen 00.30 Uhr betrat fußläufig die meldende Zeugin die Saarstraße vom Dambacher Weg kommend in Birkenfeld. Gerade in diesem Moment fuhr ein kleiner roter Sportwagen mit überhöhter Geschwindigkeit von der B 41 kommend in Richtung Innenstadt Birkenfeld an ihr vorbei. Diesem noch kopfschüttelnd nachschauend hörte sie plötzlich aus Richtung B 41 lautes Reifenquietschen. Als sie in Richtung des Quietschens schaute, schleuderte auch schon ein weiterer kleinerer Sportwagen durch die Rechtskurve. Dieser Sportwagen schleuderte mindesten 4-5 mal über den jeweiligen Richtungsfahrstreifen, bis der verantwortliche Fahrer den Wagen wieder abfangen konnte und weiter mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt fuhr. Es sei zum Glück kein Gegenverkehr entgegengekommen. Ihrer Einschätzung nach seien diese beiden PKW ein Autorennen gefahren. Zu dem zweiten PKW konnte sie nur wenige Angaben machen. Es handelte sich um einen auffällig glänzend polierten blau- oder grünmetallic lackierten sportlichen Kleinwagen in der Größe eines Ford Fiesta. Sie konnte aber weder das Kennzeichen noch einen verantwortlichen Fahrer erkennen.

Sollten weitere Zeugen diese Verkehrsvergehen beobachtet haben oder könnten anderweitig Angaben machen, so wenden sich diese bitte an die Polizei Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782-9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell