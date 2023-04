Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht nach Beinahe-Frontalcrash

Schweich, L141 (ots)

Am Freitagmorgen, 14.04.2023, gegen 09:40 Uhr kam es auf der L141, zwischen dem Industriepark Region Trier (Föhren) und Schweich, beinahe zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei sich begegnenden PKW. Das Fahrzeug, dass die Strecke in Richtung Schweich befuhr, kam in einer Linkskurve auf die Gegenspur. Der entgegenkommende PKW musste ausweichen und kam letztlich im Straßengraben zum Stehen. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallstelle. Zum flüchtenden Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen "älteren" anthrazitfarben Opel Astra, mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben dürfte.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem unfallflüchtigen PKW geben können, werden gebeten, sich unter der 06502 9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung setzen.

