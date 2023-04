Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verfolgungsfahrt mit BMW - Fahrer kann auf der L160 bei Bruchweiler durch Polizeikräfte gestellt werden

Idar-Oberstein (ots)

Am 13.04.2023 wurde eine Streife der Polizeiinspektion Idar-Oberstein gegen 09:00 Uhr in der Ortslage Mörschied auf einen BMW mit luxemburgischen Kennzeichen aufmerksam. Als sich die Beamten entschlossen den PKW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, flüchtete dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Herborn. Die Verfolgung erstreckte sich weiter über große Teile der B422, von Tiefenstein bis nach Allenbach, sowie im Anschluss über diverse Feld- und Wiesenwege in Richtung Bruchweiler. Der Fahrzeugführer fuhr hierbei inner- als auch außerorts fortwährend deutlich zu schnell und missachtete mehrere rot geschaltete Ampelanlagen. In der Spitze konnten Geschwindigkeiten von bis zu ca. 160 km/h festgestellt werden. Durch das grob verkehrswidrige und rücksichtslose Verhalten hing es nur vom Zufall ab, dass es nicht zu Verkehrsunfällen mit anderen Verkehrsteilnehmern kam. Das Fahrzeug konnte letztlich durch weitere herangezogene Einsatzkräfte auf der L160 zwischen Bruchweiler und Kempfeld gestellt werden. Im Anschluss an die folgende Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 42-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Am BMW waren zudem Kennzeichen angebracht, die eigentlich zu einem anderen Fahrzeug gehören. Ein aktueller Versicherungsschutz bestand ebenfalls nicht. Der Fahrer muss sich jetzt in mehreren Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs und Verbotener Kraftfahrzeugrennen verantworten. Ihm wurde zudem zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen, sowie der PKW aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen sichergestellt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrverhalten tätigen können, oder sogar durch das Fahrverhalten unmittelbar betroffen oder geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 zu melden.

Neben Polizeibeamten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein befanden sich auch Beamte der Polizeiinspektionen Morbach, Birkenfeld, Saarburg sowie des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik im Einsatz.

