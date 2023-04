POL-PDTR: Dieseldiebstahl

Kasel (ots) - Am Mittwoch, 12.04.2023, um 11:00 Uhr, ereignete sich auf der L 149, Ortseingang Kasel, ein Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw fuhr in Richtung Kasel. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden Insassen, beide 19 Jahre alt, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus ...

